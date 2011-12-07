Казанец Ирек Ризаев занял пятое место на Олимпиаде в дисциплине BMX-фристайл

Казанец Ирек Ризаев занял пятую строчку в дисциплине BMX-фристайл на Олимпиаде в Токио. Напомним, это первые BMX-соревнования, которые проходят в рамках Олимпиады.

Ирек Ризаев получил оценку 81,20 в первой попытке и 81,30 – во второй. Лучший результат на соревнованиях продемонстрировал австралиец Логан Мартин - 90,97.

А 1 августа состоится финальные игры в этой квалификации, где между девятью спортсменами будут разыгрываться первые Олимпийские медали в дисциплине BMX-фристайл.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что казанская фехтовальщица Марта Мартьянова завоевала золото на Олимпиаде в Токио. Также с ней выступили фехтовальщицы из России Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина.