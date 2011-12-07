Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Сборная Беларуси по футболу проведет матчи против Уэльса и Бельгии в Казани

Встречи состоятся в рамках отбора на ЧМ – 2022 5 и 8 сентября.

Сборная Беларуси по футболу в рамках отбора на ЧМ – 2022 проведет «сентябрьские матчи» против команд Уэльса и Бельгии. Матчи пройдут в Казани на стадионе «Центральный» 5 и 8 сентября, сообщается на сайте UEFA.

Отметим, что с валлийцами игра состоится 5 сентября, а матч с бельгийцами пройдёт 8 сентября.

Встреча с командой Чехии состоится 11 октября, место ее проведения еще не определено.

Ранее сообщалось, что «Рубин» одержал уверенную победу (3:0) над «Арсеналом» во втором туре РПЛ.

КВ
Лента новостей