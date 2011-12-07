Сборная Беларуси по футболу проведет матчи против Уэльса и Бельгии в Казани

Сборная Беларуси по футболу в рамках отбора на ЧМ – 2022 проведет «сентябрьские матчи» против команд Уэльса и Бельгии. Матчи пройдут в Казани на стадионе «Центральный» 5 и 8 сентября, сообщается на сайте UEFA.

Отметим, что с валлийцами игра состоится 5 сентября, а матч с бельгийцами пройдёт 8 сентября.

Встреча с командой Чехии состоится 11 октября, место ее проведения еще не определено.

Ранее сообщалось, что «Рубин» одержал уверенную победу (3:0) над «Арсеналом» во втором туре РПЛ.