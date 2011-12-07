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Определились победители международного онлайн-турнира по русским шашкам, посвященного Дню Республики Татарстан

Первое место занял мастер спорта Матвей Недбайло из Челябинской области.

30 августа состоялись соревнования по русским шашкам, приуроченные ко Дню Республики и города. Турнир прошел в формате онлайн. В нем приняли участие 113 спортсменов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, Казахстана, Латвии, Молдовы, Узбекистана, Украины, Франции и 24 регионов России.

Первое место занял мастер спорта Матвей Недбайло из Челябинской области, «серебро» у мастера спорта Дениса Филатова из Иркутской области, почетное третье место – у мастера спорта Артема Тихонова из Беларуси.

Победители и призеры получили в награду от организаторов соревнований – Федерации шашек Республики Татарстан и Федерации шашек Ярославской области – дипломы, чак-чак и профессиональные доски гросборд. Об этом сообщает пресс-служба Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го им. Р.Г.Нежметдинова.

КВ
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