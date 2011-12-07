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Хулен Лопетеги официально уволен с поста главного тренера ФК «Реал»

14 матчей при 14 набранных очках – вот результата работы Лопетеги в должности главного тренера «королевского клуба».
Отметим, что перед чемпионатом мира Лопетеги официально был уволен с поста главного тренера сборной Испании, но при этом пропустил межсезонные сборы команды «Реал».Последней каплей для руководства клуба стало поражение от «Барселоны» - 1:5.Теперь и.о. главного тренера «Реала» будет Сантьяго Солари, но эту должность согласно правилам он может исполнять не более 15 дней.
КВ
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