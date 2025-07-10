Спортивный мир потерял легенду: умер Ахмет Сиразиев

9 июля 2025 года на 97-м году жизни скончался выдающийся казанский спортсмен Ахмет Гирфанович Сиразиев. Сиразиев оставил яркий след в мире спорта, став многократным чемпионом мира среди ветеранов по лыжным гонкам и лёгкой атлетике. Он завоевал 29 золотых медалей на чемпионатах мира, из которых 17 были получены в лыжных гонках и 12 — в беге.

Сиразиев был абсолютным рекордсменом среди возрастных категорий в своей дисциплине, не имея равных на международной арене. Даже в преклонном возрасте он продолжал активно заниматься спортом, ежедневно тренируясь и поддерживая отличную физическую форму. Его участие в различных забегах вдохновляло многих и служило примером для подражания.