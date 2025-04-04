«Справедливая Россия» предлагает увеличить норму жилья для молодых учёных

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Россия/Мир
4 апреля 2025  09:43

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» подготовили законопроект, позволяющий регионам устанавливать повышенные нормативы жилья для молодых учёных. Документ внесут на рассмотрение в пятницу, пишет РИА Новости.

Авторы инициативы – лидер партии Сергей Миронов, глава комитета по науке Сергей Кабышев и председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Они предлагают дополнить Жилищный кодекс положением, разрешающим субъектам РФ увеличивать учётную норму для кандидатов и докторов наук до 40 лет.

Сейчас в среднем по стране норма составляет 10 м² на человека. Новый закон позволит регионам повысить её до 15–20 м², что даст учёным возможность получать более просторное жильё по соцнайму.

Миронов подчеркнул, что проблема жилья для молодых специалистов активно обсуждалась во время его визита в Новосибирскую область. Партия также предлагает льготную ипотеку и социальную аренду для этой категории граждан.

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