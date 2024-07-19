Спрос на квартиры в Татарстане вырос на 44% за первое полугодие

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Город
19 июля 2024  10:48
Автор:
Эндже Гарафиева

Рынок недвижимости Татарстана демонстрирует уверенный рост: за первые полгода 2024 года зарегистрировано 12,7 тысяч договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) новых квартир. Это на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рынок недвижимости в республике остается привлекательным, отметил замруководителя Управления Росреестра по республике Нияз Галиакбаров. Интерес ко вторичному, и первичному жилью сохраняется.

За первое полугодие 2024 года было зарегистрировано 122,9 тысячи переходов прав на квартиры, 114,7 тысячи переходов прав на земельные участки и 5,8 тысячи переходов прав на машиноместа. При этом 22,8 тысячи земельных участков были приобретены по ипотеке, что на 19% больше, чем в прошлом году.

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