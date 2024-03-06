Спуск у Казанского Кремля превратят в лыжную трассу

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Город
6 марта 2024  07:32
Автор:
Эндже Гарафиева

В это воскресенье у кремля в столице Татарстана проведут первый фестиваль по горнолыжному спорту «Крутой спуск». Здесь развернутся 100-метровые трассы для 200 сноубордистов и лыжников, сообщает мэрия города.

Будут маршруты как для профи, так и для любителей. 

Участников приглашают к параду костюмов. Разрешается прийти в образе известных личностей и различных персонажей. Более того, самый лучший креатив поощрится подарком спонсора. Звание «Царь горы» достанется победителю лыжного турнира.

Ожидается, что трамплин поднимут на 1,5 м, длина пролёта составит 5–6 м. Территорию огородят сетками.

В 11:00 всех участников собирают на площадке, дают возможность сделать прокатку. Через час торжественно откроют соревнования, затем в 12:10 запланирован спуск сноубордистов, а в 12:40 — лыжников. В 13:10 – спуск с прыжками с трамплина, в 13:30 – костюмированный спуск. Катание вне зачёта состоится в 14:30. В 15:00 победителей наградят. 

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