Спутя пять часов в Казани восстановили движение трамваев

В Казани возобновилось движение трамваев после утреннего обрыва контактной сети.

Напомним, что сегодня утром в Казани произошел сбой в работе трамвайных маршрутов из-за повреждения контактной сети. Инцидент произошел около 7 часов утра на участке у ДК Химиков в сторону улицы Серова.

В результате происшествия временно изменились схемы движения трамваев № 5, 5а и 7. Они следовали по улицам: ЖД, Глазунова, Халитова. Также был полностью остановлен трамвайный маршрут № 6.

Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» оперативно приступили к ремонтным работам. Благодаря их слаженным действиям движение трамваев было полностью восстановлено к 12:41.