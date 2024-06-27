Спутя пять часов в Казани восстановили движение трамваев

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Город
27 июня 2024  12:58
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани возобновилось движение трамваев после утреннего обрыва контактной сети. 

Напомним, что сегодня утром в Казани произошел сбой в работе трамвайных маршрутов из-за повреждения контактной сети. Инцидент произошел около 7 часов утра на участке у ДК Химиков в сторону улицы Серова.

В результате происшествия временно изменились схемы движения трамваев № 5, 5а и 7. Они следовали по улицам: ЖД, Глазунова, Халитова. Также был полностью остановлен трамвайный маршрут № 6.

Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» оперативно приступили к ремонтным работам. Благодаря их слаженным действиям движение трамваев было полностью восстановлено к 12:41.

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Спутя пять часов в Казани восстановили движение трамваев