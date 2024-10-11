Среди пострадавших в ДТП под Мензелинском 4 челнинца

Как сообщил главный врач БСМП Набережных Челнов Марат Мухамадеев, 4 из 9 пострадавших в результате столкновения двух автобусов под Мензелинском являются жителями города Набережные Челны. Остальные пострадавшие - жители других районов и населенных пунктов республики, уточнил Мухамадеев.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее мы писали, главврач БСМП сообщил, что состояние одного из пациентов крайне тяжелое. Он находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и нуждается в срочной эвакуации в РКБ. В настоящее время 6 пострадавших находятся в реанимации, 3 проходят обследование и, предположительно, будут направлены на амбулаторное лечение.