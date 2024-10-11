Стало известно состояние пострадавших в ДТП под Мензелинском

В Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов поступили 9 пострадавших в результате ДТП под Мензелинском. 6 из них мужчины, 3 – женщины.

Как сообщил главврач БСМП Марат Мухамадеев, состояние одного из пациентов крайне тяжелое. Он находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и нуждается в срочной эвакуации в РКБ. Для этого из Казани уже вылетел вертолет, пишут «Челны-ТВ».

Еще один пациент, по словам Мухамадеева, также будет отправлен в РКБ.

В настоящее время 6 пострадавших находятся в реанимации, 3 проходят обследование и, предположительно, будут направлены на амбулаторное лечение.

Напомним, авария с двумя автобусами произошла в Мензелинском районе. В результате столкновения пострадали 9 человек. Ранее мы писали, что авария произошла в Мензелинском районе РТ. Погибли два человека. По предварительной информации, водитель КамАЗа при повороте налево не уступил дорогу автобусу «Ютонг».