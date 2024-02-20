Средневековый биатлон с арбалетами пройдет на лыжной трассе в Казани

Фото: tatar-inform.ru

Спортивно-исторический фестиваль «Кыш батыр» будет проходить в третий раз. Идея его проведения родилась в 2017 году. Потом он дважды проводился в Болгаре. А в этом году организаторы решили перенести его в Казань. И теперь фестиваль под названием «Кыш батыр. Не просто зимние игры» состоится 24 февраля в Горкинско-Ометьевском лесу, где и определят «зимнего богатыря» сезона-2023/24.

Заместитель председателя Государственного комитета РТ по туризму Анастасия Софьина объяснила выбор места следующим образом: «В Горкинско-Ометьевском лесу есть хорошая лыжная трасса для соревнований и хорошее пространство для интерактивных площадок». В это же время в Казани будут проходить «Игры будущего». Поэтому чиновница затруднилась оценить, сколько гостей города и казанцев посетят этот фестиваль. Однако Софьина уточнила, что мероприятие имеет семейный формат и ориентировано буквально на все возрасты. А также на любую физическую подготовку желающих принять участие.

Один из главных организаторов данного мероприятия Алексей Кокурин был более смел в прогнозах. Он вспомнил, что на первый, еще не раскрученный фестиваль в Болгар приехали более двух тысяч человек. В Казани «Кыш батыр» как минимум должен собрать сотни гостей, хотя принять готовы и тысячи.

Кокурин рассказал, что ждет участников и зрителей фестиваля. Во-первых, конечно же, предполагается лыжный биатлон. Организаторы обещают подготовить две трассы. Одна будет обычная, но разделенная на несколько

дистанций разной длины. А вот другая - с историческим акцентом, она предполагает погружение в прошлое. Рекомендуется проходить ее в исторических костюмах, можно и в национальных. Ближе к финишу придется стрелять в мишень из лука, арбалета либо метать топор. Довольно непривычный формат для жителей 21-го века. Кокурин пообещал, что всех желающих обеспечат инвентарем. На каждом участке трасс будут находиться инструкторы.

Что касается лыж, то лучше приходить со своими. Но, если что, в Горкинско-Ометьевском лесу есть своя лыжная база.

Кстати, это далеко не вся интерактивная программа «Кыш батыра». Также на площадке будут организованы мастер-классы по народным ремеслам, ристалище и, конечно, точки питания.

В ходе импровизированных рыцарских поединков предусмотрены сражения мягким оружием. Так что участвовать могут даже дети. Сражений стенка на стенку на этот раз не будет. Зато желающие смогут взять штурмом снежный бастион.

Также появится возможность поучаствовать в создании изделий народного творчества или выбрать и приобрести готовые. Кокурин пояснил, что эти изделия - «точно не Китай».

Помимо этого, предусмотрена семейная зона отдыха с аниматорами и танцевальная площадка. Наиболее спортивные граждане смогут сделать зарядку на свежем воздухе. В любом случае в спорте в этот день недостатка не будет.

Победителей биатлона судьи определят сложением всех очков, заработанных на всех дистанциях. Так что победят самые стойкие, преодолевшие наибольшее количество километров и попавшие много раз точно в мишень.

Абсолютно все участники получат памятные медали. А занявшие первое, второе и третье места - еще и ценные призы от партнеров мероприятия.

Остается добавить, что начнется фестиваль «Кыш батыр. Не просто зимние игры» (0+) в 9.00 и продлится предположительно до 18.00.