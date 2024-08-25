Средние доходы врачей в России превысили 100 тысяч рублей

В первом полугодии текущего года средняя зарплата врачей в России достигла более 100 тысяч рублей в почти половине регионов страны, тогда как в аналогичном периоде прошлого года эта цифра фиксировалась только в чуть более чем 25% субъектов. Эти данные были получены в результате анализа информации Росстата, проведенного РИА Новости.

В этом году семь регионов отметились зарплатами врачей, превышающими 200 тысяч рублей в месяц. Наивысшие средние доходы были зарегистрированы на Чукотке, где врачи зарабатывают около 292 тысяч рублей, и в Ямало-Ненецком автономном округе — 284 тысячи рублей. В диапазоне от 200 до 250 тысяч рублей находятся зарплаты врачей в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком АО, Москве и на Камчатке. В то время как в предыдущем году только три региона могли похвастаться средними зарплатами врачей выше 200 тысяч (это Чукотка, ЯНАО и Магаданская область).

В 30 регионах России средние доходы врачей во втором квартале этого года составляют от 100 до 200 тысяч рублей. Самые высокие показатели были отмечены в Ханты-Мансийском АО — 184 тысячи рублей, Якутии — 180 тысяч, Мурманской области — 166 тысяч и Санкт-Петербурге — 154 тысячи рублей. Годом ранее число регионов с такими зарплатами составляло 20.

Тем не менее, в 48 регионах врачи получают менее 100 тысяч рублей, например, в Хакасии их средняя зарплата составляет 98 тысяч рублей, а в Ингушетии — почти 58 тысяч рублей.

В среднем по стране, согласно данным Росстата, зарплаты медицинских работников в первом полугодии выросли до 121,3 тысячи рублей, что на 15,8 тысячи рублей больше, чем в прошлом году (105,5 тысячи). Средний доход от трудовой деятельности по всей стране за тот же период составил 63,9 тысячи рублей.

Зарплаты врачей в каждом регионе выше среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъекте, причем наибольшее различие наблюдается в Крыму (в 2,3 раза), Приморском крае и Калужской области (по 2,2 раза). Наименьший разрыв фиксируется в Забайкальском крае, Карелии и Курской области — здесь врачи зарабатывают в 1,7 раза больше среднего дохода по регионам.

Что касается среднего медицинского персонала, то их зарплата составляет около 61 тысячи рублей, а младший медицинский персонал получает в среднем 52 тысячи рублей.

Отметим, что Росстат предоставляет данные по регионам России без учета статистической информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.