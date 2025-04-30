Средние зарплаты Верхнеуслонском районе выше, чем в Казани

Сегодня, 30 апреля состоялся очередной «муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития РТ. На нем глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин презентовал его инвестиционный потенциал.

Руководитель районной администрации сообщил, что за прошлый год внутренний территориальный продукт увеличился на 5% и достиг цифры в 27,5 млрд рублей. Большая доля в этом – 51% – ИТ-индустрия. Общий объем инвестиций в основной капитал района составил около 15 млрд рублей. А средняя зарплата давно обогнала казанскую – более 187 тысяч рублей. Хотя, признался Варакин, основной вклад в этот показатель вносят ИТ-специалисты, работающие в Иннополисе. Без учета их доходов усредненный показатель был бы намного скромнее, как и в других сельских районах.

Глава района хочет параллельно с приносящим основной доход Иннополисом развивать сельское хозяйство, производство и туристическую сферу.