Средний чек проживания в апартаментах в Казани составил 3,9 тысячи рублей за сутки

В России провели исследование туристической аренды апартаментов и квартир, пишет CNews. Так, согласно данным исследования, количество доступных для аренды апартаментов в Казани выросло более, чем на половину – это 55%. При этом, средний чек составил 3,9 тысяч рублей за ночь.

За год количество бронирований квартир и апартаментов в России для путешествий выросло на 92%. Средний чек за проживание в объектах посуточной аренды вырос на 17% - до 2,5 тысяч рублей за ночь.

Апартаменты остаются одним из самых доступных типов размещения и активно занимают нишу бюджетного туристического жилья. Больше всего посуточных объектов бронировали на самых популярных направлениях внутреннего туризма.

Казань вошла в десятку лидеров с приростом объектов посуточной аренды на 55%. Интерес бизнес-туристов к апартаментам для командировок заметно вырос, на 13% за год.