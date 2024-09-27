Средний заработок в сфере гостеприимства в РТ составил 47,8 тысяч рублей

Аналитики hh.ru зафиксировали увеличение числа вакансий и рост предлагаемых зарплат в сфере работников ресторанно-гостиничного бизнеса Татарстана.

По данным исследования платформы, в этом году спрос на сотрудников в сфере HoReCa в республике вырос на 17% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметен дефицит курьеров – количество вакансий для них увеличилось вдвое. На 100% вырос спрос на кассиров и продавцов. Также компании активно ищут хостес и менеджеров по ресторану.

Одновременно с ростом числа вакансий увеличились и зарплаты в сфере гостеприимства. Если в прошлом году средний заработок составлял 33,7 тысяч рублей, то в этом сезоне он достиг 47,8 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты, по традиции, предлагают в Казани. Например, заведующий столовой может рассчитывать на оплату от 140 до 250 тысяч рублей, а менеджер ресторана и руководитель службы поддержки клиентов – от 150 тысяч рублей в месяц.

Несмотря на позитивные изменения, конкуренция среди соискателей остается низкой. Так, на одно место претендует всего 3,5 резюме.