Стала известна праздничная программа на День города в Казани

30 августа Казань отметит День города и Республики Татарстан масштабной праздничной программой. Гостей ждут концерты, фестивали, спортивные мероприятия, выставки.

Откроет череду праздничных событий открытие нового парка «Елмай». Здесь пройдут интерактивные программы для детей и взрослых, мастер-классы, выставка иллюстраций. Любители истории смогут посетить открывающийся после реконструкции Фуксовский сад, а ценителей современной музыки ждет фестиваль «Урам» в экстрим-парке «УРАМ».

В Казанском Кремле состоится фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест», а на площади перед театром им. Г.Камала выступят более тысячи гармонистов со всей республики. На набережной озера Кабан пройдет фестиваль народного костюма, концерт и ярмарка, а на улице Каюма Насыри – фестиваль татарской песни «Казан сөлгесе».

Ценителей оперного искусства ждет традиционный фестиваль «Казанская осень» на площади перед Дворцом земледельцев. В парке им. Горького пройдут спортивные мероприятия и открытый урок йоги.

Центральной площадкой празднования станет Центр семьи «Казан». Здесь состоится торжественная регистрация брака, мотофестиваль «Два Кремля» с участием звезд мотоспорта, а также праздничный концерт с участием Димы Билана, группы «Братья Грим» и казанских артистов. Завершится праздник салютом над акваторией Казанки в 22:00.