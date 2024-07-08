Стала известна программа кряшенского праздника в РТ «Питрау 2024»

13 июля в деревне Зюри Мамадышского района состоится республиканский праздник кряшенской культуры «Питрау». Ожидается не менее 50 тысяч гостей, для которых будет организован трансфер из города.

Праздник начнется с традиционных конных скачек «Чаптар» и представления колесниц. Гости смогут посетить яркие площадки: Зюрейскую ярмарку «Тырлау», хоровод «Тугяряк уен», детскую площадку «Айбагыр», игры на майдане «Питрау уеннары», игры на воде «Ылыяда уен», кряшенские подворья «Туганайлар», площадку Республиканского фестиваля кряшенского этнического искусства «Питрау түгәрәк уены», фотовыставку «Гасырларда безнең җөзебез», поляну знакомств «Димче», площадки «Дары природы „Алан“», «Песни Родника „Тяпи“», «Кряшенские угощения „Тябикмяк“», игры у костра «Арулану учагы».

На большой сцене «Питрау жыруы» состоится концерт с участием известных кряшенских артистов, а для молодежи будет организована этнодискотека «Жяшляр жыены».

В этом году праздник «Питрау» представит несколько новинок. Так, для народных игр и состязаний будет организована отдельная площадка «Питрау уеннары», а уголок свахи будет демонстрировать традиционную культуру в контексте язычества.

В национальной борьбе будет увеличено количество весовых категорий среди юношей, а судьи будут более бдительны, чтобы предотвратить подыгрывание между борцами.

Питрау завершится ярким фейерверком в полночь.

Праздник «Питрау» входит в государственную программу Татарстана «Сохранение идентичности татарского народа» и проводится при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и первого Президента Республики Татарстан, Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева.