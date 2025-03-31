Стала известна программа празднования 80-летия Победы в Набережных Челнах

Сегодня в исполкоме Набережных Челнов представили план мероприятий, посвященных 9 Мая. В этом году город отметит 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне масштабными событиями, в которых примут участие более 3 тысяч человек.
Торжественное начало дня
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09:00 – Митинг у памятника Мусе Джалилю с участием кадетов и студентов НГПУ.
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10:00 – Парад Победы у мемориала «Родина-мать»:
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Выступление детского хора под аккомпанемент оркестра.
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Показательные выступления карабинеров.
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Прохождение 41 парадного расчета, включая:
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Военно-патриотическое подразделение «Каскад».
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Учащиеся кадетских школ.
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Победители смотра строя и песни.
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Студенты колледжей и вузов.
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Сотрудники прокуратуры.
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Демобилизованные участники СВО.
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Конная кавалерия.
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Возложение венков к Вечному огню.
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Праздничные мероприятия в городе
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12:00–16:00 – Полевые кухни в каждом районе города.
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Тематические акции в Парке Победы.
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14:00–18:00 – Концертная программа в парке «Прибрежный»:
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1-я часть: Память о войне – детские хоры исполнят песни военных лет, на сцене воссоздадут атмосферу 1941–1945 годов.
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2-я часть: Современный патриотизм – кадеты проведут показательные выступления, прозвучат песни в поддержку участников СВО.
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18:55 – Минута молчания в память о погибших в борьбе с фашизмом.
Завершение праздника
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21:00 – Праздничный салют.