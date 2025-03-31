Стала известна программа празднования 80-летия Победы в Набережных Челнах

Сегодня в исполкоме Набережных Челнов представили план мероприятий, посвященных 9 Мая. В этом году город отметит 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне масштабными событиями, в которых примут участие более 3 тысяч человек.

Торжественное начало дня

09:00 – Митинг у памятника Мусе Джалилю с участием кадетов и студентов НГПУ.

10:00 – Парад Победы у мемориала «Родина-мать» : Выступление детского хора под аккомпанемент оркестра. Показательные выступления карабинеров. Прохождение 41 парадного расчета , включая: Военно-патриотическое подразделение «Каскад» . Учащиеся кадетских школ. Победители смотра строя и песни. Студенты колледжей и вузов. Сотрудники прокуратуры. Демобилизованные участники СВО . Конная кавалерия. Возложение венков к Вечному огню.



Праздничные мероприятия в городе

12:00–16:00 – Полевые кухни в каждом районе города.

Тематические акции в Парке Победы .

14:00–18:00 – Концертная программа в парке «Прибрежный» : 1-я часть : Память о войне – детские хоры исполнят песни военных лет, на сцене воссоздадут атмосферу 1941–1945 годов . 2-я часть : Современный патриотизм – кадеты проведут показательные выступления, прозвучат песни в поддержку участников СВО .

18:55 – Минута молчания в память о погибших в борьбе с фашизмом.

Завершение праздника