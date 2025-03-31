Стала известна программа празднования 80-летия Победы в Набережных Челнах

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Республика
31 марта 2025  10:37

Сегодня в исполкоме Набережных Челнов представили план мероприятий, посвященных 9 Мая. В этом году город отметит 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне масштабными событиями, в которых примут участие более 3 тысяч человек.

Торжественное начало дня

  • 09:00 – Митинг у памятника Мусе Джалилю с участием кадетов и студентов НГПУ.

  • 10:00 – Парад Победы у мемориала «Родина-мать»:

    • Выступление детского хора под аккомпанемент оркестра.

    • Показательные выступления карабинеров.

    • Прохождение 41 парадного расчета, включая:

      • Военно-патриотическое подразделение «Каскад».

      • Учащиеся кадетских школ.

      • Победители смотра строя и песни.

      • Студенты колледжей и вузов.

      • Сотрудники прокуратуры.

      • Демобилизованные участники СВО.

      • Конная кавалерия.

    • Возложение венков к Вечному огню.

Праздничные мероприятия в городе

  • 12:00–16:00 – Полевые кухни в каждом районе города.

  • Тематические акции в Парке Победы.

  • 14:00–18:00 – Концертная программа в парке «Прибрежный»:

    • 1-я часть: Память о войне – детские хоры исполнят песни военных лет, на сцене воссоздадут атмосферу 1941–1945 годов.

    • 2-я часть: Современный патриотизм – кадеты проведут показательные выступления, прозвучат песни в поддержку участников СВО.

  • 18:55 – Минута молчания в память о погибших в борьбе с фашизмом.

Завершение праздника

  • 21:00 – Праздничный салют.

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