Стало известно, когда в Республике Татарстан ляжет снег

Согласно информации, предоставленной доцентом кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии, биотехнологии и природопользования КФУ Тимуром Аухадеевым, в начале следующей недели в Татарстане ожидается первая снежная растительность. Антициклон, который до этого времени оказывал значительное влияние на климат региона, начнет ослабевать, что и приведет к образованию снежного покрова, сообщает «НТР 24».

Метеоролог отметил, что только с наступлением следующей недели антициклон утратит свою силу, и в его тылу зимний снег наконец-то покроет земли Татарстана. Кроме того, Аухадеев акцентировал внимание на том, что благодаря антициклону температурные значения в регионе начнут приближаться к норме для ноября.

Средена температура этого месяца составляет +0,2 градуса, когда нормой является -2,5 градуса, что делает ноябрь самым тёплым с начала десятилетия. По итогам трех осенних месяцев средняя температура достигла рекордного значения +7,7 градуса, что зафиксировано как беспрецедентное тепло в истории метеонаблюдений.