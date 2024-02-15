Стало известно, когда в Татарстане пройдет конкурс «Врач года — Ак чэчэклэр»

Правительство РТ утвердило даты проведения ежегодного конкурса по повышению престижа профессии «Врач года — Ак чэчэклэр». Он дополнительно стимулирует совершенствование медиков и фармацевтов республики.

В состав оргкомитета вошли: министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин, начальник Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни аппарата Кабинета министров РТ Раушан Зарипов, председатель Общественного совета при Минздраве РТ Чингиз Махмутов, президент некоммерческого партнерства «Ассоциация медицинских работников Республики Татарстан» Алексей Шулаев, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов.

Конкурс состоится в июне этого года.