Стало известно, кому нужно менять права в Татарстане в 2025 году

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Республика
7 апреля 2025  11:46

Жителям Татарстана, у которых водительские права истекли в 2022 году и были автоматически продлены на три года, в этом году необходимо их заменить. Об этом сообщает «Татар-информ».

Как рассчитать новый срок?

Чтобы узнать крайнюю дату замены, нужно:

  1. Взять дату окончания действия прав (например, 20 октября 2022 года).

  2. Прибавить 3 года – новый срок истекает 20 октября 2025 года.

❗ Важно: Подать документы на замену нужно до этой даты, иначе удостоверение станет недействительным.

3 способа подать заявление

  1. Через Госуслуги (онлайн, со скидкой 30% на госпошлину).

  2. В МФЦ (без очереди по записи).

  3. В отделении ГИБДД (при личном визите).

Какие документы нужны?

  • Паспорт РФ.

  • Медсправка (форма 003-В/у).

  • Старое водительское удостоверение.

  • Квитанция об оплате госпошлины (2 000 ₽ – пластик, 3 000 ₽ – международные права).

Что будет, если не заменить вовремя?

  • Управление автомобилем с просроченными правами = штраф 5 000–15 000 ₽ (ст. 12.7 КоАП).

  • Недействительное удостоверение не принимают при ДТП или проверке документов.

🔹 Совет: Не откладывайте замену! Лучше оформить новые права заранее, чтобы избежать проблем на дороге.

Где уточнить информацию?

  • Официальный сайт ГИБДД Татарстана.

  • Портал Госуслуги (раздел «Водительское удостоверение»).

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