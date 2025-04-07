Стало известно, кому нужно менять права в Татарстане в 2025 году

Жителям Татарстана, у которых водительские права истекли в 2022 году и были автоматически продлены на три года, в этом году необходимо их заменить. Об этом сообщает «Татар-информ».

Как рассчитать новый срок?

Чтобы узнать крайнюю дату замены, нужно:

Взять дату окончания действия прав (например, 20 октября 2022 года). Прибавить 3 года – новый срок истекает 20 октября 2025 года.

❗ Важно: Подать документы на замену нужно до этой даты, иначе удостоверение станет недействительным.

3 способа подать заявление

Через Госуслуги (онлайн, со скидкой 30% на госпошлину). В МФЦ (без очереди по записи). В отделении ГИБДД (при личном визите).

Какие документы нужны?

Паспорт РФ.

Медсправка (форма 003-В/у).

Старое водительское удостоверение.

Квитанция об оплате госпошлины (2 000 ₽ – пластик, 3 000 ₽ – международные права).

Что будет, если не заменить вовремя?

Управление автомобилем с просроченными правами = штраф 5 000–15 000 ₽ (ст. 12.7 КоАП).

Недействительное удостоверение не принимают при ДТП или проверке документов.

🔹 Совет: Не откладывайте замену! Лучше оформить новые права заранее, чтобы избежать проблем на дороге.

Где уточнить информацию?