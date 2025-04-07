Стало известно, кому нужно менять права в Татарстане в 2025 году

Жителям Татарстана, у которых водительские права истекли в 2022 году и были автоматически продлены на три года, в этом году необходимо их заменить. Об этом сообщает «Татар-информ».
Как рассчитать новый срок?
Чтобы узнать крайнюю дату замены, нужно:
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Взять дату окончания действия прав (например, 20 октября 2022 года).
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Прибавить 3 года – новый срок истекает 20 октября 2025 года.
❗ Важно: Подать документы на замену нужно до этой даты, иначе удостоверение станет недействительным.
3 способа подать заявление
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Через Госуслуги (онлайн, со скидкой 30% на госпошлину).
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В МФЦ (без очереди по записи).
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В отделении ГИБДД (при личном визите).
Какие документы нужны?
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Паспорт РФ.
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Медсправка (форма 003-В/у).
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Старое водительское удостоверение.
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Квитанция об оплате госпошлины (2 000 ₽ – пластик, 3 000 ₽ – международные права).
Что будет, если не заменить вовремя?
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Управление автомобилем с просроченными правами = штраф 5 000–15 000 ₽ (ст. 12.7 КоАП).
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Недействительное удостоверение не принимают при ДТП или проверке документов.
🔹 Совет: Не откладывайте замену! Лучше оформить новые права заранее, чтобы избежать проблем на дороге.
Где уточнить информацию?
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Официальный сайт ГИБДД Татарстана.
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Портал Госуслуги (раздел «Водительское удостоверение»).