Стало известно, на какие объекты в Татарстане потратят субсидии в сфере туризма

В Татарстане определены объекты, которые получат субсидии в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», направленного на улучшение туристической инфраструктуры и организацию мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.

В Болгаре, на полученные средства, планируется провести исторический фестиваль. Кроме того, на различных туристических базах региона будут установлены детские игровые площадки и созданы условия для людей с ограниченными возможностями. В глэмпингах введут в эксплуатацию модульные бани, купели, чаны и спа-бассейны с гидромассажем. На пляже в Набережных Челнах также предусмотрено строительство пирса.

Следует напомнить, что реализация национальных проектов в России началась в 2019 году по инициативе Президента Владимира Путина. В июле 2020 года он подписал указ, в котором были обозначены национальные цели и задачи развития страны до 2030 года.