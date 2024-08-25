Стало известно, на какие объекты в Татарстане потратят субсидии в сфере туризма

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Республика
25 августа 2024  10:30
Автор:
Назиля Фахрутдинова

В Татарстане определены объекты, которые получат субсидии в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», направленного на улучшение туристической инфраструктуры и организацию мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.

В Болгаре, на полученные средства, планируется провести исторический фестиваль. Кроме того, на различных туристических базах региона будут установлены детские игровые площадки и созданы условия для людей с ограниченными возможностями. В глэмпингах введут в эксплуатацию модульные бани, купели, чаны и спа-бассейны с гидромассажем. На пляже в Набережных Челнах также предусмотрено строительство пирса.

Следует напомнить, что реализация национальных проектов в России началась в 2019 году по инициативе Президента Владимира Путина. В июле 2020 года он подписал указ, в котором были обозначены национальные цели и задачи развития страны до 2030 года.

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