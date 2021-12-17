Станислав Черчесов может возглавить казанский «Рубин»

Руководство «Рубина» рассматривает кандидатуру Станислава Черчесова на пост главного тренера команды. Об этом сообщает портал Metaratings.

В настоящий момент казанский клуб тренирует Леонид Слуцкий, однако в последнее время под его руководством команда показывает невыдающиеся результаты. «Рубин» проиграл в трех последних матчах перед зимней паузой. Сейчас клуб находится на 9-м месте в чемпионате России, команде удалось набрать лишь 22 очка.

В свою очередь Станислав Черчесов после ухода с поста сборной России находится без работы.

Ранее Леонид Слуцкий дал расширенное интервью Ксении Собчак его разбор вы можете прочесть на нашем сайте.