 Станислав Черчесов может возглавить казанский «Рубин»
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Станислав Черчесов может возглавить казанский «Рубин»

Экс-тренер сборной России пока находится без работы.

Спорт
17 декабря 2021  11:15

Руководство «Рубина» рассматривает кандидатуру Станислава Черчесова на пост главного тренера команды. Об этом сообщает портал Metaratings.

В настоящий момент казанский клуб тренирует Леонид Слуцкий, однако в последнее время под его руководством команда показывает невыдающиеся результаты. «Рубин» проиграл в трех последних матчах перед зимней паузой. Сейчас клуб находится на 9-м месте в чемпионате России, команде удалось набрать лишь 22 очка.

В свою очередь Станислав Черчесов после ухода с поста сборной России находится без работы.

Ранее Леонид Слуцкий дал расширенное интервью Ксении Собчак его разбор вы можете прочесть на нашем сайте.

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