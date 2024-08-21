Старейшая женщина на Земле скончалась на своем 118-м году жизни

Мария Браньяс Морера, признанная старейшим человеком в мире, ушла из жизни в возрасте 117 лет в Испании. Об этом стало известно 20 августа из сообщения ее родных в одной из социальных сетей.

«Мария Браньяс оставила нас. Она ушла так, как хотела: в спокойном сне, без страданий», — написано в публикации.

По данным газеты Daily Mail, Браньяс появилась на свет в 1907 году в Сан-Франциско, а в 1915 году ее семья вернулась на историческую родину в Испанию. В 1931 году женщина вышла замуж за врача из Каталонии и пережила его на 46 лет. С 92 лет Мария обитала в каталонском городе Олот, где в марте отметила свой 117-й день рождения.

Важно отметить, что на протяжении своей жизни Браньяс Морера была свидетельницей множества исторических событий, включая две мировые войны, пандемию испанского гриппа, гражданскую войну в Испании и пандемию COVID-19. В январе 2023 года она была официально признана старейшим человеком на планете Книгой рекордов Гиннесса после кончины французской монахини Люсиль Рандон, которая прожила 118 лет.

Теперь титул старейшего человека в мире принадлежит японке Томико Итоока, родившейся 23 мая 1908 года, сообщает издание. Согласно информации Американской группы по геронтологии, в данный момент ей 116 лет.