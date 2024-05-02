Старейшие поезда казанского метрополитена требуют замены колес

В этом году МУП «Метроэлектротранс» расчитывает на замену колесных пар пяти старейших поездов в казанском метро.

В организации сообщили, поезда были выпущены в 2005 году. И по данным дефектовки, они имеют серьезный износ колесных пар. Раис Татарстана Рустам Минниханов помог закупить элементы – в общем количестве 80 штук.

Специалисты депо сейчас проводят замену колес на третьем поезде с частичной заменой пола. К остальным приступят также в ближайшее время и планируют завершить работы к концу 2024 года.