Старейшие поезда казанского метрополитена требуют замены колес

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Город
2 мая 2024  15:12
Автор:
Эндже Гарафиева

В этом году МУП «Метроэлектротранс» расчитывает на замену колесных пар пяти старейших поездов в казанском метро.

В организации сообщили, поезда были выпущены в 2005 году. И по данным дефектовки, они имеют серьезный износ колесных пар. Раис Татарстана Рустам Минниханов помог закупить элементы – в общем количестве 80 штук.

Специалисты депо сейчас проводят замену колес на третьем поезде с частичной заменой пола. К остальным приступят также в ближайшее время и планируют завершить работы к концу 2024 года.

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