Стартовал прием заявок на юбилейный форум «Территория Ритма»

В Подмосковье открылась регистрация на десятый Международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений "Территория Ритма – десятилетие лидерства". Мероприятие впервые примет федеральная площадка Мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске – оно продлится с 14 по 17 августа.

Ожидается, что в нём примут участие более 300 человек из России и дружественных стран: авторы социальных инициатив, представители НКО, бизнеса и молодёжь. Заявки принимаются до 1 июля на официальном сайте форума. Участие, проживание и питание – бесплатные, но проезд до Москвы и обратно участники оплачивают сами. Возрастное ограничение – от 18 лет.

В программе – пять направлений: развитие НКО и социального предпринимательства, реинтеграция ветеранов СВО, инклюзивное образование, социальная дипломатия и трудоустройство людей с инвалидностью. Также запланированы командная работа над проектами, консультации экспертов и встречи с представителями власти. Организаторы обещают полностью доступную среду для всех гостей.

Форум проводится при поддержке Агентства стратегических инициатив и Фонда президентских грантов. Организаторами выступают правительство Нижегородской области, платформа "Россия – страна возможностей" и ряд региональных общественных организаций.