Стартовал прием заявок на Всероссийскую премию «Патриоты России»

В России открылась заявочная кампания на соискание Всероссийской премии «Патриоты России». Конкурс учреждён по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Артёма Жоги.

Награждение победителей состоится в рамках первого федерального форума «Патриоты России», который пройдёт 22 августа в Тюмени и соберёт волонтёров и общественных активистов со всей страны.

Миссия премии — поддержка и тиражирование лучших практик

Премия направлена на выявление и поощрение наиболее эффективных волонтёрских, гражданских, технологических и медийных инициатив в сфере сохранения исторической памяти, помощи ветеранам и участникам СВО, а также поддержки их семей.

Как отметил Артём Жога, инициатор премии, сегодня огромное количество россиян стремятся внести свой вклад в общее дело.

«Инициативы охватывают разные сферы. Каждое дело направлено на облегчение фронтовых будней военнослужащих, помощь мирным гражданам, ветеранам и их родным, восстановление освобождённых территорий, укрепление патриотизма. Очень важно, чтобы наиболее удачные проекты "уходили в народ" и использовались повсеместно», — подчеркнул полпред.

Он выразил уверенность, что среди номинантов и победителей окажется много интересных идей, которые будут взяты на вооружение другими регионами.

Заявки принимаются до 12 июля

Заявочная кампания стартовала и продлится до 12 июля 2026 года. Уже сейчас поступило более 20 заявок из восьми регионов России. Среди представленных проектов — производство сухих пайков и антидроновых одеял для зоны СВО, гончарные мастер-классы для ветеранов и их семей, а также цифровая платформа мер поддержки для участников спецоперации.

Конкурс проводится по семи номинациям, включая цифровые и технологические решения, проекты по сохранению исторической памяти, патриотическое воспитание детей и молодёжи, а также сценические и творческие инициативы.

Как подать заявку

На сайте премии доступна функция номинирования авторов проектов — любой желающий может предложить инициативу, после чего организаторы свяжутся с авторами и предложат подать заявку официально. Подробная информация о порядке участия и условиях конкурса размещена на официальном сайте премии.

Форум «Патриоты России», в рамках которого состоится торжественная церемония награждения, станет площадкой для обмена опытом между волонтёрами и активистами со всей страны. Организаторы ожидают, что он даст новый импульс развитию патриотического движения в регионах и поможет распространить лучшие практики гражданской инициативы.