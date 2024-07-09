Стартовала бесплатная образовательная программа RE’ACTOR

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Республика
9 июля 2024  12:37
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани стартовала бесплатная образовательная программа для молодых творцов от арт-резиденции RE’ACTOR. На участие в ней поступило более 300 заявок из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и ещё 20 городов России и других стран. Участников ждут четыре творческие лаборатории о документальном кино, предметном дизайне, современном искусстве и искусстве перфоманса. 

Под руководством опытных наставников они получат знания в формате онлайн и офлайн, посещая лекции и выполняя домашние задания.

Программа поделена на три этапа. В июле состоится образовательный модуль, отбор резидентов, в августе – практический модуль в творческом глэмпинге, а осенью – фестивальные мероприятия, где креаторы представят свои проекты.

По результатам работы лабораторий будет снят документальный фильм, создана групповая выставка современного искусства, разработаны предметы интерьера и поставлены перформансы. Увидеть готовые работы можно будет на Всероссийском фестивале креативных индустрий «Город-RE’ACTOR» в сентябре.

Программа поддержки от арт-резиденции является частью проекта «Регион для молодых», который реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Росмолодежи и Министерства по делам молодёжи РТ.

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