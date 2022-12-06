Довести до М-7: когда казанцы прокатятся по готовому Вокресенскому тракту

За год в Татарстане было отремонтировано и отреставрировано 443 км региональных дорог и 630 км дорог местного значения.А на дорожные работы потрачено 193 млрд рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства в регионе Артем Чукин.

На нацпроект выделят больше, чем в 2022-м

С начала года в республике отремонтировали 120 км дорог в населенных пунктах. По словам Чукина, работы производились по трем социальным программам, которые действуют в регионе.

Особое внимание спикер уделили национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В этом году по нему отремонтировали 33,8 км дорог казанской агломерации – а именно шесть улиц столицы. На работы было потрачено 2 млрд рублей.

Уже в следующем году на реализацию проекта, по словам Чукина, планируют выделить 11,2 млрд рублей. Из них 4,7 млрд — из федерального бюджета и 6,5 млрд — из бюджета региона. Это больше, чем в этом году, когда на реализацию проекта в Татарстане было выделено 9,8 млрд рублей. Из них из федерального бюджета поступили около 5,1 млрд рублей, а из регионального – 4,7 млрд.

«Это ремонт дорог регионального значения и комплексное развитие транспортной структуры городских агломераций — 5,8 млрд рублей, развитие инфраструктурных крупных проектов — 1,4 млрд рублей, также из федерального бюджета», — подчеркнул замминистра.

Деньги направят на строительство дороги от улицы Несмелова через строящийся жилищный комплекс «Серебряный бор» – ее запланировали ввести в эксплуатацию в 2023 году, а также на финансирование работ по улице Меховщиков на участке от Магистральной до Девятаева. Спикер уточнил, что продолжится и строительство участка второго этапа Вознесенского тракта — от проспекта Победы до трассы М-7.

«О точных сроках пока говорить рано»

Чукин поделился, что строительство Вознесенского тракта планируется завершить в 2024 году. Правда о точных сроках пока говорить рано, заметил он.

«Контракты заключены, включая 2024 год. При наличии соответствующих источников финансирования опережающих, конечно же, мы для себя ставим задачу выполнить ее ровно, как и законтрактовано», — сказал спикер.

Работы по строительству тракта стартовали еще летом в 2021 году. В марте этого года приступили ко второму этапу. Проектом шестой очереди участка от проспекта победы до трассы М-7 «Волга» будет заниматься компания ООО «Волга-Автодор», с которой заключен контракт на 4,09 млрд рублей.

По словам Чукина, строительство 7,5 км второго участка тракта обойдется в 26 млрд рублей. «26 млрд – стоимость объекта в совокупности. 7,5 км [построят за] 26 млрд, три [млрд] из них получены в этом году, 346 млн пока планируется в рамках федеральной адресной инвестиционной программы», — подчеркнул спикер.