Степень антропогенной нагрузки на Голубые озера оценят ученые

«При поддержке Раиса Татарстана за прошедшие годы были созданы новые общественные пространства во всех муниципальных образованиях. Учёные и экологи привлекались к решению вопросов, связанных с обустройством природных территорий, парков и скверов, зон отдыха на природе», — прокомментировал он.

В 2023 году спикер выделил позитивный опыт сотрудничества между Академией наук РТ и компанией СИБУР. Были запущены научные исследования с целью разработки экологических маршрутов на популярной природной территории в городском лесопарке "Лебяжье" в Казани.

Ожидается, что в 2024 году в северной части лесопарка будет открыта экологическая тропа, созданная совместно с институтом, которая станет частью проекта "Волжская тропа". Шагидуллин также отметил, что в текущем году по указанию Президента РТ Рустама Минниханова ученые проведут работы по мониторингу и оценке современного экологического состояния Большого и Малого Голубых озер около Казани. Будут предложены рекомендации по регулированию антропогенной и рекреационной нагрузки на уникальные природные объекты. Шагидуллин подчеркнул, что популярность этих озер растет параллельно с рекреационной нагрузкой и без необходимых мер по ее регулированию, возможно, будет уже поздно.