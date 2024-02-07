Степень антропогенной нагрузки на Голубые озера оценят ученые

Состояние уникального водного объекта оценят эксперты, рассказал директор Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Рифгат Шагидуллин в ходе коллегии Госкомитета РТ по биоресурсам.

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Республика
7 февраля 2024  17:47
Автор:
Владислав Косолапкин

«При поддержке Раиса Татарстана за прошедшие годы были созданы новые общественные пространства во всех муниципальных образованиях. Учёные и экологи привлекались к решению вопросов, связанных с обустройством природных территорий, парков и скверов, зон отдыха на природе», — прокомментировал он.

В 2023 году спикер выделил позитивный опыт сотрудничества между Академией наук РТ и компанией СИБУР. Были запущены научные исследования с целью разработки экологических маршрутов на популярной природной территории в городском лесопарке "Лебяжье" в Казани.

Ожидается, что в 2024 году в северной части лесопарка будет открыта экологическая тропа, созданная совместно с институтом, которая станет частью проекта "Волжская тропа". Шагидуллин также отметил, что в текущем году по указанию Президента РТ Рустама Минниханова ученые проведут работы по мониторингу и оценке современного экологического состояния Большого и Малого Голубых озер около Казани. Будут предложены рекомендации по регулированию антропогенной и рекреационной нагрузки на уникальные природные объекты. Шагидуллин подчеркнул, что популярность этих озер растет параллельно с рекреационной нагрузкой и без необходимых мер по ее регулированию, возможно, будет уже поздно.

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Степень антропогенной нагрузки на Голубые озера оценят ученые
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