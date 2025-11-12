Стоимость социального проездного в РТ планирует повысить в 2026 году

12 ноября 2025  14:59

С 1 января 2026 года в Татарстане планируют повыситьстоимость социальных проездных билетов. Единый месячный проездной документ подорожает на 26 рублей и будет стоить 656 рублей. Детский социальный проездной увеличится в цене с 384 до 400 рублей.

Соответствующий проект нормативного акта в настоящее время проходит процедуру антикоррупционной экспертизы. Контроль за исполнением постановления будет осуществлять Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

Социальные проездные билеты предоставляют льготным категориям граждан право на неограниченное количество поездок в общественном транспорте в течение календарного месяца.

