Столицу РТ объединит с Бурятией новый авиарейс

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Город
20 февраля 2024  09:51
Автор:
Эндже Гарафиева

Директор аэропорта «Байкал» сообщил, что теперь до Казани жители Бурятии добираться смогут прямым рейсом. 

Направление включено в число субсидированных – это значит, что авиабилеты идут по специальному сниженному тарифу. Выполнять полеты будет авиакомпания Nord Wind, часть затрат компенсирует государство, поэтому субсидированный авиабилет будет стоит дешевле обычных. Цена составит 3 738 рублей.

Отмечается, что маршрут поддержали главы обоих регионов, обоюдно заинтересованные в развитии авиасообщения. 

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