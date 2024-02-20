Столицу РТ объединит с Бурятией новый авиарейс

Директор аэропорта «Байкал» сообщил, что теперь до Казани жители Бурятии добираться смогут прямым рейсом.

Направление включено в число субсидированных – это значит, что авиабилеты идут по специальному сниженному тарифу. Выполнять полеты будет авиакомпания Nord Wind, часть затрат компенсирует государство, поэтому субсидированный авиабилет будет стоит дешевле обычных. Цена составит 3 738 рублей.

Отмечается, что маршрут поддержали главы обоих регионов, обоюдно заинтересованные в развитии авиасообщения.