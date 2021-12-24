 В Татарстане объявлено штормовое предупржедение
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В Татарстане объявлено штормовое предупржедение

С вечера 25 декабря до утра 26-го будет шторм с порывами ветра до 26 м/с.

Республика
24 декабря 2021  12:59
Автор:
Елена Молчанова

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Так, с четырех часов вечера 25 декабря до семи утра 26 декабря будет шторм с порывами ветра до 26 м/с, об этом сообщает пресс-служба МЧС России. 

Также ожидается сильный снег, заносы и ухудшение видимости до 0,5 км. 

МЧС просит не покидать здания без необходимости, а в крайнем случае выходить не в одиночку, а вместе с кем-то, при этом сообщать близким, куда вы направляетесь. 

При необходимости езды на автомобиле передвигаться только по большим дорогам. Если вы потерялись – ожидайте помощи в машине, старайтесь не покидать ее. 

 

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