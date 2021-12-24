В Татарстане объявлено штормовое предупржедение

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Так, с четырех часов вечера 25 декабря до семи утра 26 декабря будет шторм с порывами ветра до 26 м/с, об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Также ожидается сильный снег, заносы и ухудшение видимости до 0,5 км.

МЧС просит не покидать здания без необходимости, а в крайнем случае выходить не в одиночку, а вместе с кем-то, при этом сообщать близким, куда вы направляетесь.

При необходимости езды на автомобиле передвигаться только по большим дорогам. Если вы потерялись – ожидайте помощи в машине, старайтесь не покидать ее.