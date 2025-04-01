Штрафы с камер фотовидеофиксации в 2024 году превысили 149 млрд рублей

В 2024 году водители в России получили 236,6 млн штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, на общую сумму 149,2 млрд рублей. Это на 8,3 млрд рублей больше, чем в 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Госавтоинспекции.

Ключевые цифры

🔹 2024 год:

Выписано штрафов — 236,6 млн (149,2 млрд руб.)

Оплачено — 84,8 млрд руб.

🔹 2023 год:

Выписано — 220,9 млн (140,9 млрд руб.)

Оплачено — 76,5 млрд руб.

🔹 2022 год:

Выписано — 183,5 млн (112,9 млрд руб.)

Оплачено — 64,5 млрд руб.

Общая статистика ГИБДД за 2024 год

Возбуждено 255 млн дел о нарушениях ПДД.

Общая сумма штрафов — 176,3 млрд руб.

Лидеры по штрафам: Москва, Подмосковье и Татарстан.

Новые правила работы камер

С 1 сентября 2024 года в России действуют единые федеральные требования к установке камер: