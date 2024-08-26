Штрафы за нарушение парковки в Казани выросли в 1,8 раза

За 7 месяцев 2023 года в Казани было выписано свыше 123 тысяч штрафов за нарушение правил муниципальной парковки, что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом количество нарушений в сфере благоустройства увеличилось на 53% до 135,2 тысяч. При этом 130 тысяч из них были зафиксированы в автоматическом режиме.

Количество штрафов за парковку в зеленой зоне сократилось в 1,5 раза, составив 7,4 тысячи. Общая сумма наложенных штрафов за 7 месяцев выросла на 79% до 350 миллионов рублей, из которых взыскали 295 миллионов рублей.

Напомним, что недавно в Казани была повышена стоимость парковки в центре города. Максимальный тариф теперь составляет 130 рублей, хотя ранее был 100 рублей, и действует на площади Свободы, а также на улицах Театральной и Пушкина.