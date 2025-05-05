«Стрела-Ак Барс» начала чемпионат с победы

news_top_970_100
Спорт
5 мая 2025  16:45
Автор:
Эдгар Витковский

«Стрела-Ак Барс» стартовала в чемпионате России с домашней победы над «Славой», матч завершился со счётом 50:13. Казанцы занесли себе в актив пять реализаций: три у Кобуса Мараиса, две – у Эдди Людика. «Слава» ответила одной реализацией на 50-й минуте в исполнении Баженова.

- Первые 20 минут были идеальными, как по учебнику. Потом последовали невынужденные ошибки, чуть упустили нити игры. Затем смогли собраться и последние 10-15 минут провели на хорошем уровне и смогли забрать эту победу, - приводит слова главного тренера «Стрелы-Ак Барс» ДжейПи Нила пресс-служба казанцев.

Во втором туре «Стрела-Ак Барс» отправится в Красноярск на матч с местным «Енисеем-СТМ», встреча состоится 11 мая.

news_right_column_240_400
Новости
В Набережных Челнах представили новых руководителей исполкома
Ушел из жизни выдающийся педагог Сергей Михайлин
Жители Татарстана выбрали территории для благоустройства в 2026 году
Мошенники в Татарстане атакуют перед майскими праздниками
«Стрела-Ак Барс» начала чемпионат с победы
Рейс «Аэрофлота» из Китая в Казань совершил экстренную посадку в Красноярске
Парад у дома ветерана: оркестр Росгвардии дал персональный концерт для фронтовика
Казанские лицеисты почтили память Фатиха Карима в Калининградской области