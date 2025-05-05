«Стрела-Ак Барс» начала чемпионат с победы

«Стрела-Ак Барс» стартовала в чемпионате России с домашней победы над «Славой», матч завершился со счётом 50:13. Казанцы занесли себе в актив пять реализаций: три у Кобуса Мараиса, две – у Эдди Людика. «Слава» ответила одной реализацией на 50-й минуте в исполнении Баженова.

- Первые 20 минут были идеальными, как по учебнику. Потом последовали невынужденные ошибки, чуть упустили нити игры. Затем смогли собраться и последние 10-15 минут провели на хорошем уровне и смогли забрать эту победу, - приводит слова главного тренера «Стрелы-Ак Барс» ДжейПи Нила пресс-служба казанцев.

Во втором туре «Стрела-Ак Барс» отправится в Красноярск на матч с местным «Енисеем-СТМ», встреча состоится 11 мая.