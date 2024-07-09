Строительство канатной дороги в Казани началось

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина объявила о начале строительства канатной дороги «Аэромост» в Казани. По ее словам, все документы готовы, и строительные работы идут полным ходом. Она выразила надежду, что объект будет введен в эксплуатацию к 2030 году.

Напомним, что в январе 2024 года главный архитектор Михаил Гордеев сообщил о планируемом начале строительства в июле 2024 года. Проект, оцениваемый в 4,5 миллиарда рублей, предполагает строительство канатной дороги протяженностью около 3 км с тремя станциями: Парк Горького, парк Урам и Спортивная станция.

Время в пути от парка Горького до стадиона «Ак Барс арена» составит 10 минут. Пропускная способность дороги – 2,4 тысячи человек в час.

Канатная дорога станет удобным и быстрым способом перемещения по городу, соединяя ключевые парки и скверы Казани. Она позволит туристам и жителям города насладиться красотами природы и достопримечательностями, избегая пробок на дорогах.