Строительство канатной дороги в Казани началось

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Город
9 июля 2024  17:02
Автор:
Эндже Гарафиева

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина объявила о начале строительства канатной дороги «Аэромост» в Казани. По ее словам, все документы готовы, и строительные работы идут полным ходом. Она выразила надежду, что объект будет введен в эксплуатацию к 2030 году.

Напомним, что в январе 2024 года главный архитектор Михаил Гордеев сообщил о планируемом начале строительства в июле 2024 года. Проект, оцениваемый в 4,5 миллиарда рублей, предполагает строительство канатной дороги протяженностью около 3 км с тремя станциями: Парк Горького, парк Урам и Спортивная станция.

Время в пути от парка Горького до стадиона «Ак Барс арена» составит 10 минут. Пропускная способность дороги – 2,4 тысячи человек в час.

Канатная дорога станет удобным и быстрым способом перемещения по городу, соединяя ключевые парки и скверы Казани. Она позволит туристам и жителям города насладиться красотами природы и достопримечательностями, избегая пробок на дорогах.

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Строительство канатной дороги в Казани началось
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