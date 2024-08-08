Студент из Казани награжден за спасение пассажиров сошедшего с рельсов поезда

Студент Казанского федерального университета Илья Анисимов, работавший проводником на поезде «Казань – Адлер», проявил мужество и самообладание во время крушения состава под Волгоградом.

29 июля поезд попал в ДТП на перегоне Гремячая – Котельниково. Ранее мы писали, что по данным губернатора Волгоградской области, Валерия Бочарова, в поезде следовало 813 пассажиров.

В момент аварии Илья находился в девятом вагоне, который завалился на бок. Студент организовал эвакуацию пассажиров, помог им выбраться из вагона и оказывал поддержку до прибытия помощи. Он рассказал, что внезапно произошёл сильный толчок — машинист применил экстренное торможение. Первым делом Илья убедился, что все пассажиры целы, постарался всех успокоить и начал эвакуацию.

Молодой человек вспоминает, что в тот день стояла сильная жара. Помогая пассажирам отойти на безопасное расстояние, он раздавал воду и простыни, чтобы люди могли укрыться от палящего солнца. Вскоре прибыли автобусы, которые доставили пассажиров в пункты временного размещения.

За свои действия Илья Анисимов, как и все члены поездной бригады, получил благодарность от руководства РЖД. Сам студент, будущий химик, считает, что просто выполнял свою работу, и не видит в своем поступке ничего героического.