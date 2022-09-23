 Студентов-заочников в России могут призвать к мобилизации
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Студентов-заочников в России могут призвать к мобилизации

Студентов-очников к мобилизации привлекать не будут.

Россия/Мир
23 сентября 2022  16:43
Автор:
Карина Кострулева

По решению призывной комиссии студентов-заочников могут привлечь к частичной мобилизации. Об этом сообщается на сайте «Объясняем. рф».

Однако студентов-очников к мобилизации привлекать не будут. Также отмечается, что студентам, которые закончили бакалавриат и поступили на магистратуру или аспирантуру, предоставляется отсрочка.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Минобороны России сообщили, сотрудники каких предприятий и компаний не будут подлежать частичной мобилизации. Под призыв не попадут россияне с высшим образованием, которые работают в аккредитованных организациях в области информационных технологий. А именно сотрудники, задействованные в разработке и внедрении решений для информационных технологий и ответственные за работу информационной инфраструктуры.

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