Студентов-заочников в России могут призвать к мобилизации

По решению призывной комиссии студентов-заочников могут привлечь к частичной мобилизации. Об этом сообщается на сайте «Объясняем. рф».

Однако студентов-очников к мобилизации привлекать не будут. Также отмечается, что студентам, которые закончили бакалавриат и поступили на магистратуру или аспирантуру, предоставляется отсрочка.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Минобороны России сообщили, сотрудники каких предприятий и компаний не будут подлежать частичной мобилизации. Под призыв не попадут россияне с высшим образованием, которые работают в аккредитованных организациях в области информационных технологий. А именно сотрудники, задействованные в разработке и внедрении решений для информационных технологий и ответственные за работу информационной инфраструктуры.