Студенты КФУ стали победителями Международной олимпиады в Белоруссии

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Россия/Мир
5 июня 2024  10:50
Автор:
Валерий Саидов

III Студенческая международная олимпиада по аналитической химии «Измерения при контроле качества продукции и объектов окружающей среды», организованная Министерством образования Республики Беларусь и Белорусским государственным технологическим университетом, увенчалась успехом для студентов Казанского федерального университета.

В состав победившей команды вуза вошли Булат Гайнутдинов, Карим Каримуллин, Таисия Лукаш, Лия Хасаншина и Мансур Хисамиев, студенты Химического института КФУ.

Помимо победы в командном зачете, они также проявили себя в индивидуальном зачете. Карим Каримуллин занял первое место, Лия Хасаншина – второе, а Мансур Хисамиев – третье место по итогам всех этапов олимпиады.

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