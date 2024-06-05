Студенты КФУ стали победителями Международной олимпиады в Белоруссии

III Студенческая международная олимпиада по аналитической химии «Измерения при контроле качества продукции и объектов окружающей среды», организованная Министерством образования Республики Беларусь и Белорусским государственным технологическим университетом, увенчалась успехом для студентов Казанского федерального университета.

В состав победившей команды вуза вошли Булат Гайнутдинов, Карим Каримуллин, Таисия Лукаш, Лия Хасаншина и Мансур Хисамиев, студенты Химического института КФУ.

Помимо победы в командном зачете, они также проявили себя в индивидуальном зачете. Карим Каримуллин занял первое место, Лия Хасаншина – второе, а Мансур Хисамиев – третье место по итогам всех этапов олимпиады.