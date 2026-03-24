Студенты-контрактники войск беспилотных систем смогут учиться бесплатно и сохранить место в вузе

Офицер пункта отбора на контрактную службу в Казани Егор Горячев рассказал ИА «Татар-информ» о льготах для студентов, решивших служить в Войсках беспилотных систем. Молодые люди могут заменить срочную службу годом контрактной службы без потери обучения.

На время службы студенты переводятся на дистанционный формат обучения, а плата за обучение с них не взимается. После завершения контракта их восстанавливают на бюджетной основе.

«Три месяца из года уйдут на обучение, всё остальное время — на службу. Боец получит все льготы, денежное довольствие, а по окончании срока контракта — статус ветерана боевых действий», — отметили в Татвоенкомате.

Больше шансов попасть в Войска беспилотных систем у любителей компьютерных игр: у них развита мелкая моторика рук, а привычный интерфейс ускоряет обучение.

Напомним, с 1 января в Татарстане выплаты контрактникам увеличены до 2,9 млн рублей — это одна из самых высоких сумм в стране и самая высокая в ПФО. В республике принято более трёх тысяч муниципальных актов поддержки участников СВО и их семей.