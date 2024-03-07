Субботние сельскохозяйственные ярмарки начинаются в Казани на следующей неделе

16 марта в Казани на 15 площадках стартуют первые сельскохозяйственные ярмарки. Они продлятся до 28 апреля. Свою продукцию представят фермерские хозяйства из районов республики. Покупателей приглашают к 06:00. Торговые ряды будут закрываться в 13:00.

Авиастроительный район: на улицах Ленинградская, 27; Дементьева, 7.

Вахитовский район : ул.Татарстан, 53; ул.Чехова, 2

Кировский район : ул.Краснококшайская, 150/2; ул.Революционная, 12; ул.Батыршина, 20

Ново-савиновский район: ул.Лаврентьева, 10; пр.Х.Ямашева, 71а

Приволжский район: ул.Р.Зорге, 66; ул.Ю.Фучика, 72

Советский район: ул.Аграрная, 2; ул.Липатова, 7

Поселок Осиново, ул.Садовая, 9.