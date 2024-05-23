Суд Казани продлил арест директора Института международных отношений КФУ

Советский районный суд Казани продлил арест Рамиля Хайрутдинова, директора Института международных отношений КФУ, еще на два месяца, до 28 июля 2024 года.

Первоначальный срок ареста истекал 28 мая. Следствие аргументировало необходимость продления продолжающимся расследованием. По мнению следователя, Хайрутдинов, занимая высокий пост в университете, может попытаться скрыться, оказывать давление на свидетелей или уничтожить доказательства.

Решение суда основано на опасениях следствия относительно возможного влияния Хайрутдинова на ход уголовного дела.