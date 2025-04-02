Суд обязал курьера мошенников вернуть пенсионерке 1,3 млн рублей

Кировский районный суд Казани постановил взыскать с курьера аферистов 1,3 млн рублей в пользу 75-летней пенсионерки. Решение было принято по иску городской прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили правоохранители, в ноябре 2024 года мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили пожилую женщину, что ей грозит уголовная ответственность. Под предлогом «помощи» они заставили ее передать все сбережения курьеру, который затем перевел деньги своим сообщникам в криптовалюте.

Прокуратура Вахитовского района добилась полного удовлетворения иска. Теперь курьер обязан выплатить потерпевшей всю похищенную сумму — 1,3 млн рублей.