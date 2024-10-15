Суд продлил до 2025 года арест фигурантов дела о пансионате в Щербаково

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Республика
15 октября 2024  15:51

Татарстанский Следком подал ходатайство о продлении ареста Чулпан Мифтаховой, владелицы пансионата в Щербаково.

Как сообщалось ранее, в пансионате зафиксировали факты жестокого обращения с другими пожилыми людьми, которых приковывали наручниками к кроватям. Обвинения против Мифтаховой включают три статьи Уголовного кодекса: предоставление ненадлежащих услуг, мошенничество и подделка доказательств о смерти 76-летней пенсионерки. Ранее она была арестована до 19 октября.

Также старший следователь по особо важным делам первого отдела СК России по РТ Айрат Гиниятуллин инициировал ходатайство о заключении под стражу Ирины Белозеровой, племянницы погибшей. Следствие предполагает, что она отправила свою тетю в этот «дом смерти» и заставила подписать документы на имущество, после чего завладела этим имуществом.

Судья удовлетворил запрос следователя и вынес решение о содержании обеих женщин в СИЗО до 19 января 2025 года.

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