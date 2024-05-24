Суд вынес вердикт в отношении мигрантов, напавших на депутата Прокофьева

Сотрудники полиции задержали троих иностранцев после конфликта с депутатом Госдумы Артемом Прокофьевым. Двое были арестованы за административные правонарушения, а третьему грозит депортация с запретом на въезд в Россию – такое решение принял Вахитовский районный суд.

Инцидент произошел на прошлой неделе у Чеховского рынка, когда на Прокофьева напали трое гражданами армянской национальности из-за замечания о неправильной парковке. Полиция задержала двух из них, а третьему удалось скрыться. Депутат считает, что инцидент является ярким примером системных проблем с мигрантами и заявил о своем намерении бороться за улучшение миграционного законодательства и его исполнение со стороны МВД.

Задержанным выписали штрафы, но Прокофьев, не удовлетворенный исходом, обратился за помощью к руководству МВД. В результате вмешательства начальника городского управления, всех троих зачинщиков задержали и отправили на судебное заседание.

Рамзику Хачатряну и Арамису Бишаряну назначили административный арест, а Роману Бишаряну — арест и депортацию. Прокофьев выразил недовольство миграционной политикой и заявил о намерении продолжить работу над ее совершенствованием.

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