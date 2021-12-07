 Сумма вкладов татарстанцев в 2021 году превысила 700 млрд рублей
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Сумма вкладов татарстанцев в 2021 году превысила 700 млрд рублей

С прошлого года общий размер сбережений увеличился на 7,1%

Город
7 декабря 2021  09:56
Автор:
Елена Молчанова

Сумма вкладов Татарстанцев в 2021-ом превысила 700 млрд рублей, что на 7,1% выше, чем в прошлом году.  Об этом сообщает пресс-служба центрального банка России. 

«Интерес к банковским вкладам поддерживается растущими процентными ставками», – отметил Марат Шарифуллин, управляющий отделением Национального банка по РТ. 

Рублевые вклады остаются самым популярным способом хранить деньги из-за растущих ставок и гарантии возврата денег, если их украдут.

Вклады составляют 86% от всех денежных сбережений татарстанцев, а счета в иностранной валюте составили только 4,7% или 97 млрд рублей. 

Ранее «КВ» сообщали, что «Сбер» поднял возраст последней ипотечной выплаты до 75 лет. 
 

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