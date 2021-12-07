Сумма вкладов татарстанцев в 2021 году превысила 700 млрд рублей

Сумма вкладов Татарстанцев в 2021-ом превысила 700 млрд рублей, что на 7,1% выше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба центрального банка России.

«Интерес к банковским вкладам поддерживается растущими процентными ставками», – отметил Марат Шарифуллин, управляющий отделением Национального банка по РТ.

Рублевые вклады остаются самым популярным способом хранить деньги из-за растущих ставок и гарантии возврата денег, если их украдут.

Вклады составляют 86% от всех денежных сбережений татарстанцев, а счета в иностранной валюте составили только 4,7% или 97 млрд рублей.



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