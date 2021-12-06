 «Сбер» поднял возраст, до которого можно брать ипотеку
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«Сбер» поднял возраст, до которого можно брать ипотеку

Теперь ипотеку в «Сбере» можно будет выплачивать до 75 лет и без постоянной регистрации.

Город
6 декабря 2021  17:03
Автор:
Елена Молчанова

Сбер поднял возраст, до которого можно брать ипотеку. Если раньше возраст, до которого ее нужно было выплатить полностью, был 65 лет, то теперь – 75. Кроме того, не обязательно и наличие постоянной регистрации. Об этом сообщила пресс-служба банка. 

«Ипотеку по программе «Жилищный кредит по двум документам» в «Сбере» могут получить клиенты, которым на момент завершения срока выплат по кредиту до 75 лет», – сообщает пресс-служба.  

По этой программе заем можно будет брать максимум на 30 лет по ставке от 5% годовых, а первый взнос составит 20% от всей суммы ипотеки. 

Ранее «КВ» сообщали об инвалиде, которго собственник квартиры выгнал на неуплату аренды. 

 

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