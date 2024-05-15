Сухопутный зерновой хаб появится в Республике Татарстан

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и гендиректор «Нового сухопутного зернового коридора» Юрий Маневич подписали соглашение о создании сухопутного зернового хаба в республике. Об этом пишет «Татар-информ».

Соглашение предполагает создание специализированного высокотехнологичного объекта мощностью 8 млн тонн в год. Сухопутный зерновой хаб будет расположен недалеко от международного логистического комплекса имени Дэн Сяопина.

Специализированные контейнеры с зерновыми грузами будут отправлять с нового зернового хаба в экспортном направлении.