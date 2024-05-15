Сухопутный зерновой хаб появится в Республике Татарстан

news_top_970_100
Россия/Мир
15 мая 2024  12:40
Автор:
Эндже Гарафиева

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и гендиректор «Нового сухопутного зернового коридора» Юрий Маневич подписали соглашение о создании сухопутного зернового хаба в республике. Об этом пишет «Татар-информ».

Соглашение предполагает создание специализированного высокотехнологичного объекта мощностью 8 млн тонн в год. Сухопутный зерновой хаб будет расположен недалеко от международного логистического комплекса имени Дэн Сяопина.

Специализированные контейнеры с зерновыми грузами будут отправлять с нового зернового хаба в экспортном направлении.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Сухопутный зерновой хаб появится в Республике Татарстан
Глава российского МИДа поприветствовал участников форума молодых дипломатов стран ОИС в Казани
Несырьевой экспорт Татарстан к 2030 году увеличит на 70%
Список министров правительства в России обновился по указу Владимира Путина
Дипломаты из 20 стран ОИС встретились с Рустамом Миннихановым
Казанская консерватория на улице Пушкина будет признана объектом культурного наследия
Ограничения на работу аэропортов в Татарстане сняты – в Минобороны подтвердили атаку БПЛА
«Может быть, когда-нибудь и самолет моего мужа найдете?»